Başkentte özel öğretim kurslarının sorunları tartışıldı

Türkiye Özel Öğretim Kursları Platformu Divan Heyeti Üyesi Engin Ceylan, "Özel öğretim kurslarının standartlarının iyileştirilmesini, her dersten ve her kademedeki öğrenciye hitap edecek hale getirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Türkiye Özel Öğretim Kursları Platformunca, "özel öğretim kurslarının eğitim ve öğretimdeki yeri, önemi ve problemleri" konulu toplantı bir otelde düzenlendi.

Ceylan, toplantıda yaptığı konuşmada, 28 Ocak 2019'da Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasında yer alan duyuru ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının kapatılacağının duyurulduğunu hatırlattı.

Platform olarak bu süre zarfında seslerini duyurmak için çalıştıklarını belirten Ceylan, kursların kapatılmaması gerektiğini, kapatıldığı takdirde eğitimde oluşabilecek sorunları içeren raporu Bakanlık yetkililerine ve konuyla ilgilenen kurumlara ilettiklerini söyledi.

Ceylan, velilerin bir kısmının halen kursları tercih ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın kurslara alternatif olarak önermiş olduğu okul kursları, dijital dershanecilik, halk eğitim merkezleri şu anda zaten mevcuttur. İsteyen öğrenciler, bu uygulamalardan yararlanabilmektedir. Ama velilerimiz ve öğrencilerimiz kurslarımızı tercih etmeye devam ediyorlar. Alınan bu kararın, sağduyulu ve objektif bir biçimde değerlendirilerek, bir an önce mağduriyetlerin engellenmesini, özel öğretim kurslarının standartlarının iyileştirilmesini, her dersten her kademedeki öğrenciye hitap edecek hale getirilmesini talep ediyoruz."

Engin Ceylan, en kısa sürede sorunun çözülmesini temenni ettiklerini ve yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.