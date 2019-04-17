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Başkentte pelet deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 06:16 | Son Güncelleme

Siteler'deki pelet-talaş deposunda çıkan yangında bir bakkal dükkanı kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de pelet-talaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Ali Ersoy Mahallesi Kına Sokak'ta sıkıştırılmış ahşap pelet-talaşlarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

Deponun yanındaki bakkal dükkanına da sıçrayan yangını söndürmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki üç katlı binada da maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara itfaiye PELET Talas yangın

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