Başkent’te petshop baskını

Başkent’te polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapılan petshopta uygunsuz koşullarda bakıldığı tespit edilen 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu. İş yeri sahibine 3 bin 439 TL para cezası uygulanırken, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan bir petshopa ihbar üzerine baskın yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9’nucu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında hayvanların içeride canlılara zarar verecek koşullarda kafeslerde tutulduğu belirlendi. İşletmede bulunan 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu. İş yeri sahibi Ahmet K.’ya ‘hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar’ nedeniyle hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 3 bin 439 TL para cezası uygulanırken, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

