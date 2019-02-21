HABER

Başkent’te “Piston" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri “Piston" operasyonunda çalınan ve motor ve şasi numaraları değiştirilen 9 araç ele geçirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yürütülen soruşturma kapsamında “kopyalama/change” yaparak motor ve şasi numaraları değiştirilen değişik marka ve modelde 9 araç ele geçirildi.

Başkent’te “Piston" operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri “Piston" operasyonunda çalınan ve motor ve şasi numaraları değiştirilen 9 araç ele geçirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yürütülen soruşturma kapsamında “kopyalama/change” yaparak motor ve şasi numaraları değiştirilen değişik marka ve modelde 9 araç ele geçirildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı görevlilerince araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Liderliğini Ali A.’nın yaptığı tespit edilen çetenin biri kadın 12 üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10’u tutuklanma talebiyle, 2’si ise adli kontrol şartıyla adliyeye sevk edildi. Zanlıların tümü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların çalıntı araçları “change” yaptıktan sonra aralarında “Piston hazır mı?” şeklinde şifreledikleri öğrenildi.
Ankara’da geçen yıl haftada ortalama 15 araç çalınırken, bu sayı 5’e geriledi.

Başkent’te “Piston

Başkent’te “Piston

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Kaza yapan motosikletli alev aldıKaza yapan motosikletli alev aldı
Denizli'de takla atan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralıDenizli'de takla atan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.