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Başkentte PKK operasyonu: Londra polisi alarma geçti! O bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı... "İddialar çok ciddi"

27.11.2024 17:17
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İngiltere'de terörle mücadele birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Başkent Londra'da düzenlenen operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı. Arama faaliyetleri yürütülen adreslerden birinin bulunduğu bölgeye giriş çıkışlar da kapatıldı. Operasyonla ilgili konuşan Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan "İddialar çok ciddi" diyerek halka çağrı yaptı.

Başkentte PKK operasyonu: Londra polisi alarma geçti! O bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı... "İddialar çok ciddi"

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Müdürlüğü bu sabah Londra'daki farklı adreslere operasyon düzenlediği. Terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada 23, 27, 31, 56, 59 ve 61 yaşlarında 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

İNCELEME 2 HAFTAYI BULABİLİR

Soruşturma kapsamında Londra'daki 8 adreste de arama başlatıldı, aranan adresler arasında Londra'nın kuzeyindeki Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de yer alırken polis, toplum merkezindeki incelemenin 2 hafta sürebileceğini bildirdi.

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GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Londra Polisi, aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisini de paylaştı. Arama yapılan bölgelerde polisin ve devriye sayısının artırılacağı da kamuoyuna duyuruldu.

"BU GÖZALTILAR GEREKİRSE HAREKETE GEÇECEĞİMİZİN GÖSTERGESİ OLSUN"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, PKK'yla bağlantılı olduğuna inanılan faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturmanın ardından operasyon yapıldığını bildirdi.

Flanagan, "Umarım yapılan gözaltılar, hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizin, İngiltere veya başka yerdeki topluluklara zarar verdiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizin göstergesi olur." ifadesini kullandı.

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"İDDİALAR ÇOK CİDDİ"

Söz konusu operasyonla başta ülkede yaşayan Türk ve Kürt toplumu olmak üzere, herkesi korumanın amaçlandığının altını çizen Flanagan, şunları kaydetti:

"PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum. Toplum merkezini kapatmanın rahatsızlık verebileceğinin farkındayız. Polisler mümkün olduğunca hızlı çalışacaklar ancak iddialar çok ciddi ve bu nedenle olabildiğince fazla kanıt tespit edip toplama konusunda dikkatli olunmalıdır."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Londra terör örgütü
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