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  4. Başkentte polis arabası kaza yaptı: 3 yaralı

Başkentte polis arabası kaza yaptı: 3 yaralı

17.11.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Ankara’da polis aracının da karıştığı kaza da ikisi polis biri sivil olmak üzere iki kişi yaralandı.Kaza, Altındağ ilçesi Güneşevler caddesi Huzur sokak girişinde meydana geldi.

Ankara’da polis aracının da karıştığı kaza da ikisi polis biri sivil olmak üzere iki kişi yaralandı.
Kaza, Altındağ ilçesi Güneşevler caddesi Huzur sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, G.K. isimli sürücü 06 GC 6568 plakalı aracını park etmeye çalışırken 06 A 4863 plakalı polis ekip otosuna çarptı. Polis otosu çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak duvara çarparak durdu. Kazada, iki polis memuru ve sürücü G.K yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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