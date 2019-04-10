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Başkentte PTT şubesinde soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 01:02 | Son Güncelleme

Başkentte PTT şubesinde soygun

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir PTT şubesi yüzü kapalı kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Kardelen Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde bulunan PTT şubesinin kapısını kırarak içeri giren yüzü kapalı bir kişi, kasadaki paraları alarak kaçtı.

PTT şubesinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Şubenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, yüzü maskeli bir şüphelinin kapıyı kırarak içeri girdiğini ve 3 dakika içerisinde kasadaki paraları çalarak kaçtığını tespit etti.

Olay yerinin çevresindeki kameraları da incelemeye alan ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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