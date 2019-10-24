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Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 07:38 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi personelini taşıyan pikabın refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Ankara'da belediye personelini taşıyan pikabın refüje çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı ekibi taşıyan Feridun Aslan'ın kullandığı 06 DU 7903 plakalı pikap, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine giderken refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdi ve karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada pikapta bulunan belediye çalışanları Halil Cankurt ve Ramazan Yılmaz ile araç sürücüsü Feridun Aslan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi Keçiören istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik trafik kazası

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