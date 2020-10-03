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Başkent’te ruhsatsız tüfek satmayan esnafa ailesinin yanında kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde av malzemesi satan dükkana giren 3 kişi kendilerine ruhsatsız tüfek satmak istemeyen esnafa, ailesinin yanında kurşun yağdırdı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde av malzemesi satan dükkana giren 3 kişi kendilerine ruhsatsız tüfek satmak istemeyen esnafa, ailesinin yanında kurşun yağdırdı. Kimsenin yaralanmadığı olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 3 kişi av malzemesi satan dükkana gelerek Hasan S.’den ruhsatsız tüfek almak istedi. Dükkan sahibi Hasan S. ise ruhsatsız tüfek satamayacağını söyledi. Bu duruma tepki gösteren 3 kişi tehdit ederek tüfeğin 1 saat sonra hazır olmasını isteyerek dükkandan ayrıldı. 1 saat sonra tekrar gelen 3 kişi tekrardan tüfek almak istediğini söyleyerek Hasan S.’yi darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Hasan S.’nin yardımına koştu. Kavgayı esnaflar ayırırken 3 kişi olay yerinden uzaklaşarak tekrardan ellerinde tüfekle dükkana geldi. Yanlarında getirdikleri tüfekle dükkana ateş eden 3 kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alınırken, Hasan S. ve ailesi ise tüfekli saldırıda yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaçan 3 kişi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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