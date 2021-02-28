HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te Rusya uyruklu iki genç tren vagonlarını boyarken yakalandı

Başkent’te Rusya uyruklu iki genç tren vagonlarını boyarken yakalandı

28.02.2021 20:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya vatandaşı iki genç, Ankara metrosunun deposundaki vagonları boyarken güvenlik ekiplerine yakalandı.

Rusya vatandaşı iki genç, Ankara metrosunun deposundaki vagonları boyarken güvenlik ekiplerine yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Ankara Metrosu’na ait trenlerin depolandığı Macunköy’deki depoda meydana geldi. Rusya’dan Ankara’ya gelen iki graffitici, gece vakti Ankara Metrosun’un Macunköy’de bulunan deposuna örgü telleri keserek girdi. Graffiticiler, tren vagonlarının boyandığı fark eden güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Kimlikleri belirlenen gençlerin Rusya vatandaşları olan Nikita V. ve Dmitry G. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Nikita V. ve Dmitry G.’nin bu olayı sosyal medya üzerinden para kazanmak için yaptıkları öğrenildi. Rusya’dan gelen ve yanlarında çok sayıda sprey boya bulunan iki genç, polis ekiplerine teslim edildi. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
Olayla alakalı konuşan yetkiler ise bu tür olayların sıkılıkla yaşandığı, özel malzemelerle temizlenen trenlerin ise iki gün boyunca hizmet veremediğini, olayı gerçekleştirenlerin genellikle yabancı uyruklu olduklarının bilgisini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandı!Nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandı!
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Çileden çıktı! 'O çirkin koca popolarınızla...'

Çileden çıktı! 'O çirkin koca popolarınızla...'

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Son Dakika: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Cansız bedeni motorundan 1 km uzakta bulunmuştu! Moto kuryenin ölümünde yeni gelişme

Motorlu kuryenin korkunç ölümüyle ilgili yeni gelişme

Sakarya’da öğrenci yurdu karantinaya alındı

Sakarya’da öğrenci yurdu karantinaya alındı

'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi

'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı

Nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandı!

Kısıtlamaya uymadı, sözleriyle ekipleri çileden çıkardı! 'Siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz?'

Kıstılamaya uymayan vatandaştan pes dedirten savunma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.