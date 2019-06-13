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Başkentte sağanak ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

  Ankara'da, aniden bastıran ve 10 dakika süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da, aniden bastıran ve 10 dakika süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış doluya da dönüşürken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Çankaya ilçesinde saat 15.00'te etkili olan sağanak, 10 dakika sonra doluya dönüştü. Şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle döndü. Dolu yağarken, özellikle Anadolu Bulvarı'nda giden sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, doluda hasar görmemesi için araçlarını üst geçidin altında durdurdu. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
- Yağıştan görüntü
- Üstgeçit altlarında duran araçlar ve vatandaştan görüntü
- Su birikintilerinden görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Erdal KATIRANCI/ANKARA-DHA

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