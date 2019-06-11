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Başkentte sahte alkol operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

Yenimahalle'de sahte alkol üretilip satılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı - İş yerinde yapılan aramada sahte alkollü içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

Başkentte sahte alkol üretilip satılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi GERSAN Sanayi Sitesinde sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan bir iş yerinde sahte alkollü içki üretilip satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler B.D, A.D. ve H.D. gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, 95 litre sahte alkol, 23 litre etil alkol, 10 şişe aroma, gliserin ve renklendirici, farklı markalara ait 205 adet boş içki şişesi ile 16 adet alkollü içki şişesi kapağı, 15 adet boş anason şişesi ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun"a muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Gersan Sanayi Sitesi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahte alkol Yenimahalle

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