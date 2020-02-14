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Başkentte sahte banka görevlisi operasyonu! 25 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Ankara polisi, telefonda kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtıp, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirerek, internette Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemesini yaptıkları belirlenen 25 kişiyi gözaltına aldı.

Başkentte sahte banka görevlisi operasyonu! 25 kişi gözaltına alındı

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, telefonda kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtıp, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirerek, internet ortamında SGK primi, MTV ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemesini yapan 25 kişi tespit edildi. Ekipler, adresleri belirlediği dolandırıcılık çetesine yönelik Mersin, Antalya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sahte banka görevlisi operasyon

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