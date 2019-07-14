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Başkent’te sahte hemşireye “iksir” operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 20:49 | Son Güncelleme

Ankara’da sahte hemşire kimliği kullanarak yaşlı insanları hedef alan kadın, yapılan operasyonla yakalandı.Ankara GATA’da hemşire olduğunu ve ayrıldığı eşinden nafakasını alamadığını belirten Nesrin H.

Ankara’da sahte hemşire kimliği kullanarak yaşlı insanları hedef alan kadın, yapılan operasyonla yakalandı.
Ankara GATA’da hemşire olduğunu ve ayrıldığı eşinden nafakasını alamadığını belirten Nesrin H. sahte hemşire kimliği kullanarak yaşlı insanları hedef aldı. Yaşlı mağdurlarının otel odalarında fotoğraflarını çeken Nesrin H., çocuklarına torunlarına gösteririm diye tehdit ederek 1 milyona yakın para elde etti. Ağına düşürdüğü yaşlı insanlara kimi zaman ihtiyaçlarını aldırdı, kimi zaman senet imzalattı ev aldırdı, kimi zaman da beğendiği ziynet eşyalarını aldırdı.
Dolandırıcılık şüphelisi olan Nesrin ile ilgili bir çok mağdur polis merkezlerine ve savcılığa giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmada Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık ekipleri Nesrin H.’yi adım adım takip etti. Asayiş Şube Dolandırıcılık ekipleri tarafından Ankara’da eş zamanlı operasyon neticesinde Nesrin H. ve birlikte dolandırıcılık suçu işlediği şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada mağdur şahıslara aldırdığı cep telefonlarına, ziynet eşyalarına ve çok miktarda paraya savcılık el koydu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada tüm suçlarını itiraf eden Nesrin H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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