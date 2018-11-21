HABER

Başkentte sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 01:49 | Son Güncelleme

Sincan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 220 şişe sahte içki ele geçirildi

Ankara'da 202 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Burak Ç'nin sahte içki yapıp piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

Bunun üzerine Burak Ç'ye ait Sincan'a bağlı Menderes Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki binaya operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmeye hazır 220 şişe değişik marka ve miktarda sahte içki ile 170 sahte bandrol ve bazı içki markalarına ait etiket ve şişe kapağı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Burak Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

PARTNERApple'a büyük şok... iPhone gelişmesi can sıktı!Apple'a büyük şok... iPhone gelişmesi can sıktı!
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik "FETÖ iade listesi" (2)Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik "FETÖ iade listesi" (2)
Ceylin cinayeti duruşmasında duygusal anlar yaşandıCeylin cinayeti duruşmasında duygusal anlar yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara içki Kaçakçılık operasyon polis sahte içki sincan

En Çok Okunan Haberler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümün böylesi! Cesedini kurtarabilmek için saatlerce uğraştılar

Ölümün böylesi! Cesedini kurtarabilmek için saatlerce uğraştılar

Prens Selman hedef tahtasında! ABD basınından çarpıcı haber

Prens Selman hedef tahtasında! ABD basınından çarpıcı haber

Genç kızın kahreden ölümü! O detayı duyan yıkıldı

Genç kızın kahreden ölümü! O detayı duyan yıkıldı

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.