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Başkent’te “sahte içki” operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 04:06 | Son Güncelleme

Ankara’da, son günlerde gelen ihbarlar üzerine eğlence mekanlarına düzenlenen sahte içki operasyonunda; damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte içki ile 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü içki kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahte ve kaçak içki imalatı ile satışını engellemek amacıyla Ankara ili genelinde operasyon düzenledi.

Başkent’te “sahte içki” operasyonu

Ankara’da, son günlerde gelen ihbarlar üzerine eğlence mekanlarına düzenlenen sahte içki operasyonunda; damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte içki ile 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü içki kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahte ve kaçak içki imalatı ile satışını engellemek amacıyla Ankara ili genelinde operasyon düzenledi. Hastaneler ve 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen ihbarlar doğrultusunda ilgili adresleri belirleyen ekipler operasyon için harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin de katıldığı operasyonda, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi, Rüzgarlı Caddesi ile Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi ve bağlantılı sokaklardaki eğlence mekanlarına eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Yaklaşık 100 litre içki ele geçirildi
Ekiplerin eğlence mekanlarında yaptığı aramalarda; damacanalar içerisinde doluma hazır 35 litre sahte içki, 33 şişe dolusu satışa hazır halde sahte içki, çok sayıda boş şişe ve sahte içkiyi doldurmak için kullanılan huni ve pipetler ele geçirilirdi. Yapılan incelemelerde, aranan mekanlardan birinin işletmecisi olduğu belirlenen U.K. ve çalışanı Y.Ç., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Dolum pipetini şişede unuttular
Yapılan aramalar sırasında ele geçirilen kaçak alkol dolu şişelerden birisinin içerisinde, sahte alkolü doldurmak için kullanılan pipetin unutulduğu ve yanında dolum amaçlı kullanılan huninin bulunması dikkat çekti.
İçki dolu damacanalar zulada bulundu
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu baskın yapılan mekanların birinde arka bahçede zulalanmış kaçak içki dolu damacanalar ele geçirildi. Arka bahçede zulalanmış içki dolu damacanaların toprağa gömüldüğü ve tespit edilememesi için de üzerine eski bir yatağın örtüldüğü anlaşıldı.
Operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine bağlı dedektör köpekler BAKİ ve TOMA da katıldı. Dedektör köpekler ile yapılan aramalarda, dolaplar, depolar, mutfak ve tuvaletler titizlikle incelendi.
Son 1 haftada Ankara genelinde yapılan operasyonlar ve hızlandırılan denetimler kapsamında toplam 970 şişe alkollü içkiye el konuldu.

Başkent’te “sahte içki” operasyonu

Başkent’te “sahte içki” operasyonu

Başkent’te “sahte içki” operasyonu

Başkent’te “sahte içki” operasyonu

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