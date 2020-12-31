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Başkent’te sahte içki operasyonu

31.12.2020 15:41 | Son Güncelleme:
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Ankara polisinin piyasaya sahte içki süren kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 28-31 Aralık tarihleri arasında Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Sincan ilçelerinde sahte içkiye yönelik yaptığı çalışmalarda 5607 SKM, TCK 99/2 ve TCK 187 suçlarından 8 şahıs yakalandı.

Ankara polisinin piyasaya sahte içki süren kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 28-31 Aralık tarihleri arasında Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Sincan ilçelerinde sahte içkiye yönelik yaptığı çalışmalarda 5607 SKM, TCK 99/2 ve TCK 187 suçlarından 8 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 310 litre etil alkol, 146 şişe sahte içki, 3 bin 466 adet sahte etiket, 807 adet içki aroma kiti, 3 adet alkol ölçüm aparatı, 5 adet huni, 80 adet kapüşon, 12 adet sahte bandrol, bin 87 adet sahte zayıflama ilacı, 2 bin 40 adet düşük yapıcı hap ele geçirildi.

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