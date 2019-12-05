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Ankara'da sahte içki operasyonu! 24 ton etil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 07:17 | Son Güncelleme

Ankara'da yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretilen bir depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da sahte içki operasyonu! 24 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' tabir edilen bir depoda hijyenik olmayan koşullarda sahte içki üretildiğini tespit etti.

Depoya yapılan baskında, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirildi.

Plastik su depoları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A'nın, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(AA)

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