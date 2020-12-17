HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te sahte para operasyonu

Başkent’te sahte para operasyonu

17.12.2020 13:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkent’te sahte para operasyonu

Ankara polisi, piyasaya sahte para sürmeye çalışan "Bakkal Avcısı" isimli çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Kazan ilçesinde şehre sahte para sokmaya çalışan bazı kişilerin olduğu tespit edildi.

Ankara polisi, piyasaya sahte para sürmeye çalışan "Bakkal Avcısı" isimli çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Kazan ilçesinde şehre sahte para sokmaya çalışan bazı kişilerin olduğu tespit edildi. Kendilerini ‘Bakkal Avcısı’ olarak nitelendiren çete üyelerinin İstanbul, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bolu, Konya gibi çeşitli illerde de küçük esnaf üzerinden piyasaya sahte para dağıtmaya hazırlandıkları belirlendi. Mali polisin yaptığı tespitlerin ardından çete üyeleri Kazan ilçesinden Ankara’ya giriş yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada 306 adet 100 lira, 65 adet sahte 50 lira olmak üzere toplam 33 bin 850 lira sahte para ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Bilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdiBilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdi
YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Diyanet'e şoke eden Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil çağrısı

Diyanet'e şoke eden Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil çağrısı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

3 çocuğunun gözü önünce 6 aylık hamile eşini öldüren cani: Aramızda anlaşmazlık vardı

Konya'daki vahşette yeni gelişme

Karaköy'de kapkaççılar vatandaşlardan kaçamadı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Böyle yakalandılar

Kahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Kahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçim sonuçları belli oldu

Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçim sonuçları belli oldu

Mustafa Sarıgül duyurdu! Partinin ismi ve logosu belli oldu

Mustafa Sarıgül duyurdu! Partinin ismi ve logosu belli oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak

Bilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.