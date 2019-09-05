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Başkent’te saman yüklü kamyon alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 07:00 | Son Güncelleme

Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.

Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı. İtfaiye, polis ve belediye ekiplerinin seferber olduğu yangın güçlükle söndürülebildi.
Olay, saat 04.00 sularında Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) önünde meydana geldi. Özkan Gülbaş idaresindeki 06 FA 4255 plakalı kamyonun, Yozgat’tan İzmir’e saman taşırken AŞTİ önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü Gülbaş ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tonlarca ağırlıktaki samanları tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Bulvar üzerindeki trafik akışını keserken itfaiye ekipleri de kamyondaki alevlere müdahale etti.
Alevler sönmedi kepçeler müdahale etti
Kamyonun kasasındaki saman balyalarında ki yangının sönmemesi üzerine polis ekipleri belediyeden yardım istedi. Olay yerine 3 kepçe ve 2 kamyon ile gelen belediye ekipleri, tonlarca ağırlıktaki saman balyalarını bir bir yola indirdi. Kepçelerin indirdiği saman balyalarına ve kamyona müdahale etmeye devam eden itfaiye erleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürebildi. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yola savrulan tonlarca samanın, tekrar kepçeler vasıtası ile kamyonlara yüklenmesinin ardından Bulvar tamamen trafiğe açılabildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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