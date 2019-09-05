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Başkentte saman yüklü kamyon yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 05:51 | Son Güncelleme

Ankara'da seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Başkentte seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yozgat'tan İzmir'e saman balyası taşıyan Özkan Gülbaş yönetimindeki 06 FA 4255 plakalı kamyon, Mevlana Bulvarı Gölbaşı istikametinde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) önünde bir anda alev aldı.

Kamyonun motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonun sürücü mahali kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yanan saman balyalarını söndürebilmek için de uzun süre uğraş verdi.

Trafiğe kapatılan Mevlana Bulvarı, yangının söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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