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Başkent’te Samanpazarı esnafına yangın şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

Ankara Altındağ’da bulunan Samanpazarında çıkan yangında 8 iş yeri kül oldu.Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Ulucanlar Caddesi’ndeki Samanpazarında elektrik kontağından çıkan alevler büyüyerek kısa sürede iş yerlerinin olduğu binayı sardı.

Ankara Altındağ’da bulunan Samanpazarında çıkan yangında 8 iş yeri kül oldu.
Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Ulucanlar Caddesi’ndeki Samanpazarında elektrik kontağından çıkan alevler büyüyerek kısa sürede iş yerlerinin olduğu binayı sardı. Alevler arasında kalan 8 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangının olduğu bölgede tedbir amaçlı elektrik ve doğalgaz hatlarını kesti. Söndürme çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Dükkanlarının yandığını gören iş yeri sahiplerinden bazıları sinir krizi geçirdi. İş yeri sahipleri, dükkanlarını kapattıktan kısa süre sonra gerçekleşen yangından şans eseri yara almadan kurtuldu. Yangında zarar gören iş yerlerinin arasında, saz atölyesi, tekstil atölyesi, lokanta ve balon imalathanesi de vardı.
Felaket önlendi
İtfaiye erleri, ilk müdahaleyi yanan iş yerlerinin arasında bulunan balon imalathanesine yaptı. İmalathanenin içerisinde çok sayıda patlayıcı madde bulunması patlama yaşanacağı yönünde paniğe sebep oldu. İtfaiye erlerinin dikkati sonucunda felaket yaşanmasının önüne geçildi. Görgü tanıklarından Ekdal Demirel, yangını çıkardığını iddia ettiği şahıs ile ilgili, “Zaten yastık sünger yapıyor burada yatıp kalkıyor. İçkicinin birisi. Elektriği kaçak kullanıyor. Büyük bir ihtimal elektrik sobalarını bedava kullandığı için yakıyor. Bir daha olmuştu bu. Bu sefer yaktı işte kaç tane dükkan yandı. 4-5 tane dükkan yandı” dedi.
Diğer bir görgü şahidi Emirhan Kaya ise, “21.04’te geldiğimde alevler büyüyordu. Direk itfaiyeyi aradım. Yangın başladıktan sonra sazcının sahibi koşmaya başladı dükkanım yanıyor diye. Sazcı, lokanta, kefenci ve arkada kınacı toplamda 8 tane dükkan yandı” diye konuştu.
Polis yangına ilişkin inceleme başlattı.

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