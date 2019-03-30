Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Ankara’da sebze yüklü kamyon, şoför Mahmut Toksoy’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yön levhasına çarparak parçalara ayrıldı. Toksoy, kazada şans eseri hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Olay, saat 04.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Bulvarı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine giden Mahmut Toksoy idaresindeki 06 AJ 8296 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Podium AVM önündeki alt geçit girişinde bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen kamyonun kasası koparak sürüklenirken, içerisindeki sebzeler de yola savruldu. Kazada, sürücü Toksoy ise kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kabin içerisine sıkışan sürücü Toksoy, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı tek yönlü ulaşıma kapandı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.