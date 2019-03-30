HABER

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 06:41 | Son Güncelleme

Ankara’da sebze yüklü kamyon, şoför Mahmut Toksoy’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yön levhasına çarparak parçalara ayrıldı.

Ankara’da sebze yüklü kamyon, şoför Mahmut Toksoy’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yön levhasına çarparak parçalara ayrıldı. Toksoy, kazada şans eseri hafif yaralı şekilde kurtuldu.
Olay, saat 04.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Bulvarı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine giden Mahmut Toksoy idaresindeki 06 AJ 8296 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Podium AVM önündeki alt geçit girişinde bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen kamyonun kasası koparak sürüklenirken, içerisindeki sebzeler de yola savruldu. Kazada, sürücü Toksoy ise kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kabin içerisine sıkışan sürücü Toksoy, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı tek yönlü ulaşıma kapandı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! ABD bir kez daha tehdit etti

Gerilim tırmanıyor! ABD bir kez daha tehdit etti

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.