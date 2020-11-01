Başkentte Seçim Gecesiyle İlgili Önlemler

Amerika’nın başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarındaki işyerleri ve ofisler seçim gecesi çıkabilecek olaylarla ilgili hazırlıklar yapıyor.

Bu çervede ofis ve işyerlerinin kapı ve camları tahtalarla kapatılıyor.

Ekipler bunun için yoğun bir mesai içinde.

4 yıl önce Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından kalabalık bir grup Beyaz Saray’ın önüne gelmiş, Trump karşıtı sloganlar atmıştı.

Başkent Washington’da da seçim günü yoğunluğun önlenmesi için erken oy kullanılabiliyor.

Amerika genelinde yaklaşık 90 milyon seçmen oy kullanmış durumda. Bu rakam şimdiden bir rekor anlamına geliyor.

Bu sayı 4 yıl önce seçimlere toplam katılımın yarısından fazlası.

Demokrat aday Joe Biden ülke genelinde anketlerde rakibi Başkan Donald Trump’ın önünde.

Kararsız olarak nitelenen eyaletlerin önemli bir bölümünde de Biden önde ancak bu eyaletlerin birçoğunda iki isim arasındaki fark oldukça az.

3 Kasım’daki seçimlerde seçmenler Temsilciler Meclisi ve Senato’nun bir bölümü için de oy kullanacaklar.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu koruması bekleniyor. Senato’da da Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’den üstünlüğü alma ihtimali var.

Şu anda Senato’da 53-47 Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü bulunuyor.

Demokratlar Beyaz Saray'la birlikte Senato’yu da alarak planlarını daha rahat hayata geçirme amacında.

