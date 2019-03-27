Başkentte seçim güvenliği

Ankara Valiliğince, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı hazırlanarak uygulanmaya konuldu.

Buna göre il genelinde bin 706 oy verme alanındaki 12 bin 194 sandıkta, 19 bin 538 polis ve 2 bin 663 jandarma olmak üzere 22 bin 201 güvenlik görevlisi görevlendirildi.

Kolluk güçlerince, sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Valilik Seçim Koordinasyon Merkezinin yanı sıra kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma komutanlıkları ile elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezlerinin 24 saat esasına göre görev yapmasına karar verildi.