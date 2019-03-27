HABER

Başkentte seçim güvenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Ankara Valiliğince, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi - Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idamesi kapsamında gerekli tedbirler alınarak, jeneratör takviyeleri yapıldı

Ankara Valiliğince, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı hazırlanarak uygulanmaya konuldu.

Buna göre il genelinde bin 706 oy verme alanındaki 12 bin 194 sandıkta, 19 bin 538 polis ve 2 bin 663 jandarma olmak üzere 22 bin 201 güvenlik görevlisi görevlendirildi.

Kolluk güçlerince, sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Valilik Seçim Koordinasyon Merkezinin yanı sıra kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma komutanlıkları ile elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezlerinin 24 saat esasına göre görev yapmasına karar verildi.

Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idamesi kapsamında TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından gerekli tedbirler alınarak, jeneratör takviyeleri yapıldı.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve ilgili diğer kurumlar, sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri aldı.

Ayrıca il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30 ve 31 Mart'ta vatandaşların müracaatlarına cevap vermek için mesai yapacak.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaklanacak. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacak.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Emine Erdoğan, Balkan ve Rumeli kadınları ile buluştuEmine Erdoğan, Balkan ve Rumeli kadınları ile buluştu
Dündar zirvenin eteklerinde havai fişeklerle karşılandıDündar zirvenin eteklerinde havai fişeklerle karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Seçimleri ve Seçim Güvenliği Ankara Valiliği Başkentte seçim güvenliğini 22 bin 201 güvenlik görevlisi sağlay

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Polis ve itfaiye ekipleri bölgede

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Ekipler bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.