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Başkentte servis aracı devrildi: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 19:53 | Son Güncelleme

Etimesgut ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı

Ankara'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Etimesgut ilçesi Ayaş yolu üzerinde bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araç içerisindeki 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle Ayaş yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik akışı kontrollü sağlandı.

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Başkentte servis aracı devrildi : 14 yaralı

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