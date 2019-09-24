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Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Ankara’da bir öğrenci servisi, arkadan otomobilin çarpması sonucunda yan yattı.

Ankara’da bir öğrenci servisi, arkadan otomobilin çarpması sonucunda yan yattı. Kazada servis içinde öğrencilerin olmaması faciayı önlerken 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde seyir eden A.Ş. kontrolündeki 14 BE 655 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje ardından H.C. kontrolündeki servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan yattı. Servis aracında bulunan N.Y. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı gören diğer araç şoförleri olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ankara Şehir Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırdı. Servisin içerisinde çocukların olmaması büyük bir faciayı önledi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından, normale döndü.

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı

Başkentte servis aracı yan yattı: 2 yaralı
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