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Başkent’te seyir halindeki araç alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 06:25 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Çevre Yolunda bir araç seyir halinde ilerlerken alev aldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Çevre Yolunda bir araç seyir halinde ilerlerken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün saat 23.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde bulunan Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İvedik Mahallesi’nden merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 YFC 28 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının görüntüleri kameralara yansıdı. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

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