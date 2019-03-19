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Başkentte seyir halindeki belediye otobüsünde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Otobüsün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle hafif yaralanan 2 yolcu hastaneye kaldırıldı

Başkentte seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hafif yaralandı.

Etimesgut ilçesi Yukarı Yurtçu Mahallesi İmam Gazali Caddesi'nde seyir halindeki Koru Metro İstasyonu-Yapracık 1. Bölge güzergahında çalışan 594 hat numaralı EGO otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsün arka tarafındaki motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı.

Korkuya kapılan yaklaşık 30 yolcu, şoförün otobüsü durdurmasının ardından aşağı indi.

Yangına ilk müdahaleyi, bölgede devriye görevi yürüten Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptı.

Hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

- Bazı yolcuların eşyaları yandı

Bazı yolcuların kişisel eşyaları yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yolculardan Sümer Öztürk, AA muhabirine, seyir halindeki otobüsün arka tarafından bir anda alevlerin yükseldiğini söyledi.

Öztürk, araçtaki herkesin paniğe kapılarak kapılara yöneldiğini belirtti.

Öte yandan, otobüsteki yangın, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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Belediye otobüsü EGO otobüsü Etimesgut İmam Gazali Caddesi yangın Yukarı Yurtçu Mahallesi

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