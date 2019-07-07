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Başkentte seyir halindeki kamyonda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

Ankara'da seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Başkentte seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mamak Doğukent Caddesi'nde seyir halinde olan 06 ZVA 27 plakalı saman yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı.

Kamyonun kasa bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, kamyonu durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleri ile sürücüye yardım etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonda hasar meydana geldi.

Araç trafiğine kapatılan Doğukent Caddesi, yangının söndürülmesinin ardından trafiğe yeniden açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon yangın

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