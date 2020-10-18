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Başkent’te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 20:58 | Son Güncelleme

Başkent’te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına sebebiyle 2 binanın çatısı uçtu.

Başkent’te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına sebebiyle 2 binanın çatısı uçtu. Binaların açık otoparkında bulunan 4 araç ise zarar gördü.

Ankara’da akşam 18.00 sıralarında başlayan kuvvetli fırtına ve yoğun yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi’nde yer alan 2 binanın çatısı ise kuvvetli rüzgarın etkisi ile uçarak aşağıda yer alan 4 otomobile hasar verdi. İtfaiye ve Mamak Belediyesi ekiplerince çatıya ait parçaları kaldırmak için çalışma başlatıldı.
Öte yandan kentte aniden bastıran yağış yer yer su birikintilerine ve ağaçların kopmasına neden oldu. Kentte yoğun efor sarf eden İtfaiye ekipleri de bu alanda çalışmalarını sürdürdü.

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