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Başkentte şiddetli sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

Ankara'da etkili sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Sağanağa yakalanan vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

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