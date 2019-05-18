HABER

Başkentte sigara denetmeni uyuşturucu satarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Yenimahalle'de uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen sigara denetmeni, polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucu gözaltına alındı - Zanlının üst aramasında bir miktar skunk ele geçirildi

Başkentte polis ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle takibe aldıkları sigara denetmenini suçüstü yakaladı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, istihbari çalışmalar kapsamında, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde sigara denetmeni olarak çalışan Kansu Ş'nin 70 ED 389 plakalı otomobille uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Polis ekiplerince fiziki takibe alınan Kansu Ş, Demetevler Mahallesi'nde bir kişiye uyuşturucu satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Zanlının üst aramasında, bir miktar skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kansu Ş. adliyeye sevk edildi.

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Sultangazi'de mahalleliyi sokağa döken yangınSultangazi'de mahalleliyi sokağa döken yangın
Osmanlı Devleti’nin Kısa Sosyal Tarihi, raflardaOsmanlı Devleti’nin Kısa Sosyal Tarihi, raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sigara denetmeni skunk uyuşturucu Yenimahalle

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcılarını itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcıları kurtarıldı

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik

EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.