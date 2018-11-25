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Başkentte silah sesleri polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 05:09 | Son Güncelleme

Ankara'da Avusturya Büyükelçiliğinin bulunduğu bulvarda bir araçtan havaya ateş edildi - Polis ekipleri, plakası tespit edilemeyen otomobildeki kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

Ankara'da bir otomobilden açılan ateş polisi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı Avusturya Büyükelçiliği önünde plakası henüz tespit edilemeyen beyaz renkli bir otomobilden havaya ateş edildi.

Çok sayıda silah sesi duyulmasının ardından Avusturya Büyükelçiliği gibi stratejik kurumların olay yeri yakınında bulunması nedeniyle tüm hassas noktalardaki güvenlik birimlerine alarm verildi.

Ekipler, belirlenen aracın bulunması için çevredeki tüm yolları trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen uzman ekipler çok sayıda kovan buldu. Söz konusu otomobilin bulunması ve içindeki kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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