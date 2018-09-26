Başkentte silahla yaralama

Çankaya ilçesinde bir taksi durağına motosikletten silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İşçi Blokları Mahallesi'ndeki bir taksi durağına yaklaşan motosikletli iki kişi ateş açtı.

Durağın önünde bulunan Aydın S'nin yaralandığı olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın S, çevredekilerin yardımıyla yakındaki bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis, kimlikleri belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

