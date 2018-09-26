HABER

Başkentte silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 04:19 | Son Güncelleme

Çankaya'da bir taksi durağına ateş açılması nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Çankaya ilçesinde bir taksi durağına motosikletten silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İşçi Blokları Mahallesi'ndeki bir taksi durağına yaklaşan motosikletli iki kişi ateş açtı.

Durağın önünde bulunan Aydın S'nin yaralandığı olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın S, çevredekilerin yardımıyla yakındaki bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis, kimlikleri belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERAnne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!Anne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkentte silahlı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Kadıköy'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.