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Başkentte silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 02:41 | Son Güncelleme

Bir eğelence mekanı çıkışında arkadaşının belindeki silahını alan kişi, kendisine engel olmaya çalışan diğer arkadaşını vurdu - Vücuduna iki kurşun isabet eden kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Ankara'da bir eğelence mekanı çıkışında arkadaşının belindeki silahını alan kişi, kendisine engel olmaya çalışan diğer arkadaşını vurdu.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanından çıkan üç kişi yaya olarak araçlarına giderken, arkadan gelen arkadaşları Oğuzhan Ersoy, içeride bir grubun kendisini darp ettiğini öne sürerek, Tunç S'nin belinde taşıdığı silahı aldı.

Silahla tekrar eğlence mekanına girmeye çalışan Ersoy'a arkadaşları Tunç S, Hasan N. ve Hacı Taşkın engel olmaya çalışırken arbede çıktı.

Bu sırada Ersoy'a engel olmaya çalışan Taşkın, silahın ateş alması sonucu bacağından ve karnından vuruldu.

Hacı Taşkın, bir anda kanlar içinde yere yığılırken, paniğe kapılan Ersoy yol kenarında park halinde bulunan 06 DT 0142 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Taşkın'a ilk müdahaleyi görgü tanıklarından biri yaparken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkın'ı ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada Ersoy'un kaçtığı otomobil Yenimahalle İvedik Caddesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri Ersoy'un yakalanması için çalışma başlattı.

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Ankara silah yaralama

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