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Başkentte silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Keçiören'de eski iş ortakları arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski iş ortakları arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Uyanış Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi'nde araçlarıyla seyir halindeki Ali Çalışkan ile T.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ö, tabancayla Çalışkan'ın bacağına ve otomobiline birer el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralı Çalışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan T.Ö'yü yaklaşık yarım saat süren kovalamanın ardından Eşref Bitlis Caddesi'nde silahıyla birlikte yakaladı.

T.Ö. ile Çalışkan'ın eski iş ortakları olduğu, aralarında geçmişe dönük husumet bulunduğu öğrenildi.

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Ankara silahla yaralama

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