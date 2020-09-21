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Başkent’te silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 22:24 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Ö. ve Ahmet Ö. bir berber dükkanında tıraş olduğu esnada yanlarına gelen Emrah K., iki kardeşle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda Keskin yanında getirdiği silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö.’ye ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki esnaflar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıları Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına aldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan Ahmet Ö.’nün hayatını kaybettiği öğrenilirken, tedavisi süren kardeşinin ise "silahlı yaralama" suçundan arandığı belirlendi. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Emrah K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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