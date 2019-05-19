Başkentte silahlı kavga

Başkentte kiracı ile ev sahibi arasındaki husumet nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada bir kişi karnından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, kiracı Remzi H, ev sahibi Yılmaz P'nin Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi 1858'inci Sokaktaki apartmanının önüne geldi.

Binanın önünde duran Yılmaz P'nin oğlu Birol P. ile tartışmaya başlayan Remzi H, yanındaki silahla ateş etmeye başladı.

Birol P, silahtan çıkan kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Remzi H, olay yerine geldiği araçla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Karnından yaralanan Birol P, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, Remzi H'yi kaçtığı araçla yakaladı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

