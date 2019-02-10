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Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 01:53 | Son Güncelleme

Başkent’te 2 grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralı

Başkent’te 2 grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında Fındıklı Sokak’ta bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle taraflardan biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Halil İbrahim G. ile Burak A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Halil İbrahim G.’yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Burak A.’yı ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Olay yerinde çalışma başlatan polis, bir kişiyi olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını koruma altına aldı. Daha sonra noktaya sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, delilleri topladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralı

Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralı

Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralı

Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralı

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