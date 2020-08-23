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Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 07:06 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde Ufuk Üniversitesi Hastanesi’nin otoparkında meydana geldi. Otopark yakınındaki iş merkezinde ofisi bulunan Serkan Ö. ile Çetin Ç.’nin yanında gelen kişiler arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı.

Kavganın büyüyüp silahların çekilmesi sonucunda Serkan Ö. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine otomobille gelen Çetin Ç. ve arkadaşları ise kaçtı.

Silah seslerini duyan güvenlik görevlileri, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi çekerken, Serkan Ö., ve 1 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Otomobille kaçan Çetin Ç. ve olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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