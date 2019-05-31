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Başkent’te silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 02:48 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, pompalı tüfekten çıkan saçmalar anne ve kucağındaki 2.5 yaşındaki çocuğu yaraladı.Olay, saat 01.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Doğantepe Mahallesi 1288.

Başkent’te silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, pompalı tüfekten çıkan saçmalar anne ve kucağındaki 2.5 yaşındaki çocuğu yaraladı.
Olay, saat 01.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Doğantepe Mahallesi 1288. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Muammer T. elinde tabancayla olay yerine geldi. Bunun üzerine Erol G., pompalı tüfek ile anne Cansel A. (21) ve kucağındaki 2.5 yaşındaki çocuk Fırat Can A.’nın üzerine ateş açtı. Kanlar içerisinde kalan yaralı kadın, yakınlarda bulunan bir eve sığınarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de anne ve çocuğunun olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Yaralı çocuk Fırat Can A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis, pompalı tüfekle ateş açan şüpheli Erol G. ve Selahaddin T.’yi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken polis ekipleri de olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

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