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Başkentte silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 23:44 | Son Güncelleme

Mamak ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Durali Alıç Mahallesi'nde 946'ncı Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Turan Y'ye silahla ateş ettikten sonra otomobille uzaklaştı.

Çevredekilerin yardımıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Turan Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Başkentte silahlı yaralama

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