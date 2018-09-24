Başkentte silahlı yaralama

Keçiören ilçesinde bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Keçiören İlçesi Kanuni Mahallesi'nde, plakası tespit edilmeyen bir otomobilden ateş açılması sonucu Serkan E. kalça ve bacağından yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri yaralı Serkan E'yi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis plakası belirlenemeyen gri renkli otomobildeki saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.
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