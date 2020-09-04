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Başkent’te silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Başkent’te herkesin gözü önünde bir kişiyi vuran şahıs kayıplara karıştı.Alınan bilgiye göre, Ankara’nın insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerinden olan Çankayaiİlçesi Kızılay Karanfil Sokak girişinde iki kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Başkent’te herkesin gözü önünde bir kişiyi vuran şahıs kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre, Ankara’nın insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerinden olan Çankayaiİlçesi Kızılay Karanfil Sokak girişinde iki kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, diğerini bacağından iki el ateş ederek vurdu. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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