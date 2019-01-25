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Başkentte sınav operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2009'da Polis Koleji Sınavı ve Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi FETÖ/PDY üyelerinin aldığı sorulara erişerek, koleje yerleşen 50, komiser olan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başkentte sınav operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2009 yılında gerçekleştirilen Polis Koleji Sınavı'nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek, bunları örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Soruları alıp, Polis Koleji'ne yerleştikleri belirlenen 50 şüpheli hakkında, Ankara dahil 21 ilde gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü kaydedildi.

KOMİSERLİĞE GEÇİŞ SINAVI

Yine 2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek, bunları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlendiği bildirildi. Örgüt üyelerinden sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan 20 şüpheli hakkında, Ankara dahil 11 ilde gözaltı kararı verildiği, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polis Koleji sınav FETÖ

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