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Başkentte sokak hayvanları unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 09:53 | Son Güncelleme

Başkentte etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki hayvan barınaklarına su, yem ve mama bırakıldı - Veteriner Hekim Mehmet Çağrı Karataş: - "Günlük 1 buçuk ton mama ve yemek ikramında bulunuyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki barınaklara su, yem ve mama bırakıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca, kentin farklı yerlerinde ağır hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 93 kişilik ekip oluşturuldu. Ekipler, 15 arazi aracıyla kent genelinde sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor.

Ankaralıların "Alo 153 Beyaz Masa"ya yaptığı başvuruları da değerlendiren ekipler, itfaiye görevlilerinden de destek alıyor. Bu kapsamda ekipler, günde 50 bölge ve 150 noktayı mobil araçlarla dolaşarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideriyor.

- "Hayvanseverler Beyaz Masa'yı arasın"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Sorumlusu Veteriner Hekim Mehmet Çağrı Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde zorlu hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Başkentte sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Karataş, "Kent geleninde 50 adres içerisinde bulunan 150 noktada yemek ve su ihtiyaçlarını gideriyoruz. Gıda ihtiyacı olan sokak hayvanları için hayvanseverlerin belediyemizin Alo 153 Beyaz Masa'yı aramasını istiyoruz." dedi.

Karataş, hayvansever sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını aktardı. Kamu kurumlarının da sokak hayvanları için yemek desteğinde bulunduğunu dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Günlük bir buçuk ton mama ve yemek ikramında bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak resmi kurumlardan aldığımız yemek artıklarına ilave yaparak sokak hayvanlarına sağlıklarını etkilemeyecek şekilde geri dönüşüm yoluyla kazandırıyoruz. "

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Ankara Büyükşehir Belediyesi mama sokak hayvanları yem

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