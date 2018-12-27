Başkentte sokak hayvanları unutulmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki barınaklara su, yem ve mama bırakıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca, kentin farklı yerlerinde ağır hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 93 kişilik ekip oluşturuldu. Ekipler, 15 arazi aracıyla kent genelinde sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor.

Ankaralıların "Alo 153 Beyaz Masa"ya yaptığı başvuruları da değerlendiren ekipler, itfaiye görevlilerinden de destek alıyor. Bu kapsamda ekipler, günde 50 bölge ve 150 noktayı mobil araçlarla dolaşarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideriyor.

- "Hayvanseverler Beyaz Masa'yı arasın"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Sorumlusu Veteriner Hekim Mehmet Çağrı Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde zorlu hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.