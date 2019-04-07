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Başkentte sokak hayvanlarına yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Ankara'da, her sokak hayvanının en az bir yemek ve su kabının olması amacıyla "İyi Dostlar Paylaşır" kampanyası başlatıldı - Kampanya kapsamında, mama ve kaptan oluşan 10 bin yardım kiti ücretsiz dağıtılacak

Başkentte, her sokak hayvanının en az bir yemek ve su kabı olması amacıyla "İyi Dostlar Paylaşır" kampanyası düzenlendi.

One Tower Alışveriş Merkezi tarafından başlatılan kampanya kapsamında, mama ve mama kabından oluşan 10 bin yardım kiti ücretsiz dağıtılacak.

Yardım kitlerinden edinmek için sosyal medya hesaplarından "#iyidostlarpaylaşır" etiketiyle paylaşımda bulunulması ve alışveriş merkezinin danışmasına başvurulması yeterli olacak.

Kampanyayla, her sokak hayvanının en az bir yemek ve su kabının olması hedefleniyor.

- "Çorbada tuzumuz bulunsun istedik"

İşletme şefi Yunus Emre Toksoy, binlerce sokak hayvanının mama ve su bulmakta güçlük çektiğini bildiklerinden, bu konuda sosyal sorumluluk projesi geliştirmek istediklerini söyledi.

Alışveriş merkezi çevresindeki sokak hayvanlarına düzenli gıda temininde bulunduklarını anlatan Toksoy, bunun yanı sıra hazırladıkları yardım kitlerini, hayvanseverler aracılığıyla daha çok sokak hayvanına ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Toksoy, her yıl 4 Nisan'ın, dünyada sayıları yaklaşık 600 milyonu bulan sokak hayvanlarının durumuna dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak kutlandığını, bu sebeple kampanyayı bu ay başlattıklarını ifade etti.

Daha önce 10 bin mama kitini sokak hayvanlarıyla buluşturduklarına işaret eden Toksoy, kampanya kapsamında ay sonuna kadar 10 bin kiti daha dağıtacaklarını bildirdi.

Projenin Ankaralılardan büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Toksoy, şunları kaydetti:

"Sokaktaki can dostlarımız için hayatın o kadar da kolay olmadığının farkındayız. Yaşamlarına daha rahat devam edebilmeleri için bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Bunun için 'İyi Dostlar Paylaşır' sloganıyla yola çıktık. Onların sokaklarda aç susuz uyumalarının önüne geçilmesi insani yükümlülüğümüzdür. Bu yöndeki adımda tüm hayvan dostlarının yanımızda olduğunu görüyoruz. Bu yardım kiti hem mama kabı hem suluk işlevi görüyor. Ayrıca içinde mama da bulunuyor. Hazırladığımız bu kiti sokaktaki dostlarla paylaşmak isteyen gönüllülerin tek yapması gereken ise sesimizi duyurmamız için yorum ve paylaşımlarıyla bize destek olmaları. Unutmayın, iyi dostlar paylaşır..."

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Anahtar Kelimeler:
mama one tower sokak hayvanları su kabı

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