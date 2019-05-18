Başkentte sokaklar göle döndü

Başkentte aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, havanın birden soğumasıyla başlayan dolu yağışı sokakları adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

Ankara’da aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları adeta beyaza bürüdü. Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar bu anları da cep telefonlarına kaydetti.

