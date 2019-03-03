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Başkentte sporcuları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Başkent’te, Mersin’deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan Bolu’ya dönen sporcuları taşıyan midibüs devrildi.

Başkent’te, Mersin’deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan Bolu’ya dönen sporcuları taşıyan midibüs devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.
Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin’deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan Bolu’ya dönen sporcuları taşıyan 14 BP 639 plakalı Sadık Bodur yönetimindeki midibüs devrildi. Kaza sonucu aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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